中企海外债券：民生银行香港分行首发6亿美元债，三年期票息2.25%

路透香港5月15日 - 中国股份制银行--民生银行 香港分行日前成功发行一笔三年期美元中期票据，因获5.8倍超额认购，最终发行票息为2.25%。

该债券共有124位专业机构投资者参与认购，定价为T3(三年期美国国债基准利率)+145BP(基点)，票面息率2.25%，发行规模6亿美元。

是次发债是民生香港分行MTN中期票据发行机制下发行的第一笔美元债券，本周该分行已获得香港联交所关于50亿美元中期票据计划（MTN）上市的批准。

“此次中期票据的成功发行强化了民生银行财务质量，开拓了海外融资渠道，为民生银行未来优先股的发行奠定了坚实基础。”民生香港分行行长林治洪称。