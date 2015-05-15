中企海外债券：民生银行香港分行首发6亿美元债，三年期票息2.25%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月15日 - 中国股份制银行--民生银行 香港分行日前成功发行一笔三年期美元中期票据，因获5.8倍超额认购，最终发行票息为2.25%。
该债券共有124位专业机构投资者参与认购，定价为T3(三年期美国国债基准利率)+145BP(基点)，票面息率2.25%，发行规模6亿美元。
是次发债是民生香港分行MTN中期票据发行机制下发行的第一笔美元债券，本周该分行已获得香港联交所关于50亿美元中期票据计划（MTN）上市的批准。
“此次中期票据的成功发行强化了民生银行财务质量，开拓了海外融资渠道，为民生银行未来优先股的发行奠定了坚实基础。”民生香港分行行长林治洪称。
该债券由民生银行香港分行、瑞士银行、花旗银行及汇丰银行任全球协调人。民生香港分行、瑞士银行、花旗银行、汇丰银行、巴克莱银行等任账簿管理人和牵头行。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。