日本经济：央行讨论哪种利率可以在退出QQE后被用作政策工具

路透东京5月15日 - 日本央行官员正在悄然讨论指标利率的问题，一旦央行不再施行当前的量化宽松举措，转而采用利率作为货币政策主要工具，那么哪一种利率可以被当做指标，需要仔细研究。

据熟悉日本央行内部讨论的消息人士称，目前一个广为讨论的意见是将回购利率当做主要政策利率，而不是采用传统的隔夜拆借利率。

央行周四进一步与证券回购市场的参与人士交流了该议题。央行没有透露具体讨论内容。

可以确定的是，日本央行距离退出量化与质化宽松政策(QQE)还且有一段时日。

对于回购市场规模是否足以使该利率成为更合适的政策工具，目前还没有形成共识。批评者认为市场规模越大，则央行就越难以控制利率走势。（完）