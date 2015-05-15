香港金融：证监会落实“黑池”监管新规，自12月1日起生效

路透香港5月15日 - 香港证监会周五称，决定加强一般俗称为“黑池”（dark pool） 的另类交易平台规管，新制度将于今年12月1日起生效。

新制度的重点包括所有个人投资者均不可使用黑池平台，仅让机构投资者进入。利便客户的买卖指示将被视为自营买卖指示，而自营买卖指示在另类交易平台将较代理人买卖指示享有较低的执行优先权。

此外，在客户买卖指示被转发至另类交易平台之前，将不再设有选择参与的强制规定，但另类交易平台营运商应容许客户选择不在其另类交易平台上执行有关买卖指示。

证监会行政总裁欧达礼表示，“加强监管制度旨在为香港的所有另类交易平台营运商提供公平的竞争环境。我们是参照主要国际市场的做法和国际证券事务监察委员会组织发表的原则而制订有关制度。”

有别于“明盘”交易场所，黑池这类交易平台缺乏交易前价格及交易量的透明度，此前澳洲、欧盟以及美国都在加强法例监管，旨在提高另类交易平台的透明度。

证监会表示，另类交易场所的出现是一项关键改变，在过去数年来对全球股票市场造成影响。虽然香港的另类交易平台的运作规模相对较小，占市场成交量的份额不算重大，但国际间的经验显示，假以时日，这些交易场所可能会对市场功能造成重大影响。