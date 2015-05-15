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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 18:11 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月15日

路透香港5月15日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             59.41                       41.30
 买入成交金额                   32.21                       21.04
 卖出成交金额                   27.20                       20.26
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   上汽集团      148,505,149    460,104,456     608,609,605
 2                   中国平安      333,509,492    116,408,641     449,918,133
 3                   工商银行      155,886,266     27,043,710     182,929,976
 4                   招商银行       52,531,019     68,627,523     121,158,542
 5                   亚盛集团        6,776,009    113,747,536     120,523,545
 6                   海螺水泥       87,287,998     30,538,578     117,826,576
 7                   贵州茅台       82,538,094     26,826,234     109,364,328
 8                   大秦铁路       35,329,909     67,473,147     102,803,056
 9                   中国银行       28,794,872     64,776,555      93,571,427
 10                  中国卫星       64,815,493     25,085,308      89,900,801
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 国美电器        118,710,360     95,395,670     214,106,030
 2                 香港交易所      111,719,400     54,858,800     166,578,200
 3                 中广核电力       70,265,640     94,854,340     165,119,980
 4                 中国铝业         97,503,000     62,572,980     160,075,980
 5                 恒大地产         49,853,440     76,848,860     126,702,300
 6                 上海电气         55,614,480     59,076,260     114,690,740
 7                 神州数码         73,869,760     34,058,880     107,928,640
 8                 光汇石油         76,133,580     25,921,050     102,054,630
 9                 阿里影业         49,664,100     35,276,200      84,940,300
 10                中国中铁         37,687,940     44,910,010      82,597,950
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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