表格：沪港通活跃股一览--5月15日

路透香港5月15日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 59.41 41.30 买入成交金额 32.21 21.04 卖出成交金额 27.20 20.26 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 上汽集团 148,505,149 460,104,456 608,609,605 2 中国平安 333,509,492 116,408,641 449,918,133 3 工商银行 155,886,266 27,043,710 182,929,976 4 招商银行 52,531,019 68,627,523 121,158,542 5 亚盛集团 6,776,009 113,747,536 120,523,545 6 海螺水泥 87,287,998 30,538,578 117,826,576 7 贵州茅台 82,538,094 26,826,234 109,364,328 8 大秦铁路 35,329,909 67,473,147 102,803,056 9 中国银行 28,794,872 64,776,555 93,571,427 10 中国卫星 64,815,493 25,085,308 89,900,801 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 国美电器 118,710,360 95,395,670 214,106,030 2 香港交易所 111,719,400 54,858,800 166,578,200 3 中广核电力 70,265,640 94,854,340 165,119,980 4 中国铝业 97,503,000 62,572,980 160,075,980 5 恒大地产 49,853,440 76,848,860 126,702,300 6 上海电气 55,614,480 59,076,260 114,690,740 7 神州数码 73,869,760 34,058,880 107,928,640 8 光汇石油 76,133,580 25,921,050 102,054,630 9 阿里影业 49,664,100 35,276,200 84,940,300 10 中国中铁 37,687,940 44,910,010 82,597,950 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)