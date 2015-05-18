中国基金：资深公募基金经理尚志民创建私募，看好龙头股和变化中企业

路透上海5月18日 - 中国资深公募基金经理尚志民在离职三个月后打破缄默，宣布与其兄长尚志强组建私募公司--朴易资产管理公司，并出任总经理和首席投资官。他近日指出，他们的投资策略是追逐龙头企业以及变化中的企业，价值和成长兼顾。

对于目前估值极高的创业板，他并不排斥。他表示，创业板的估值高是静态的，市场对其有成长性预期，投资者对预期的不同判断就会产生机会。虽然未来相当多创业板股票的成长性会被证伪，但在尚未被证伪的过程中，这些个股仍是有投资机会的。

在朴易资产独特的投资矩阵中，所有上市公司被分为四类，即龙头型企业、变化中的企业、安逸型企业和衰败型企业，朴易资产只将前两类股票列入其投资标的。

朴易资产董事长尚志强指出，“超额收益将会有两块，一块是龙头企业提供的长期超额收益，一个是不同牛熊转换当中有一类变化型企业，市场给了溢价、给了弹性。”

基于中国基金业协会对基金经理转换工作平台需静默三个月的要求，尚志民在2月17日辞去华安基金旗下安顺基金基金经理后，一直保持低调。尚志民是目前为止国内公募基金业中从业时间最长的基金经理（近16年），离开时他已是华安基金的副总经理和首席投资官。

在静默期结束后，朴易资产本周起将开始其首只阳光私募产品的销售，主要投资国内A股市场，并留下投资新三板和港股的空间。由于尚志民此前具有长期管理大规模资金的经验，估计该私募基金募集目标将达数十亿元人民币。

尚志民此前担任基金安顺基金经理15年八个月期间取得了平均年化收益率18%业绩，是中国长期业绩最稳定的基金经理，而且其管理资产规模长期保持在30亿元以上，最多达200多亿元。

尚志强指出，朴易将追求长期绝对收益，希望能实现年化15-20%的收益率，从而跑赢物价和股市指数表现。