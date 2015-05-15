中国证券：证监会将完善货币市场基金投资期限及比例等监管要求

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透北京5月15日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，将完善货币市场基金投资期限及比例等监管要求，强化投资组合风控和内部评级机制，弱化货币市场基金对外部评级的依赖，加强货币市场基金流动性管理的系统性制度安排，并对货币市场基金的销售活动与披露提出针对性要求。
他在证监会每周新闻例会上并称，证监会将起就货币市场基金监管办法及其配套规则公开征求意见。该办法针对货币市场基金与互联网融合发展的新业态作出规定，重在处理货币市场基金创新发展与风险防范之间的关系。
“一是鼓励货币市场基金在风险可控的前提下进一步创新发展，拓展货币市场基金投资范围，支持货币市场基金份额上市交易或转让，拓展货币市场基金支付功能等。”他称。
他还指出，同时也将针对货币市场基金偏离度情形设立监管要求，对摊余成本法下的货币市场基金影价偏离度风险实施严格控制，分别针对不同的偏离度情形设立了监管要求。
中国央行此前曾在2014年中国金融稳定报告中，以专栏形式指出，货币市场基金创新对基金行业自身发展、现金管理行业竞争格局、金融市场稳定性都可能产生重要影响。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。