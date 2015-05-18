路透专访：中信信托正研究上市，布局增加权益类投资业务--董秘

* 中信信托正研究上市，暂未有时间表

* 信托业打破刚性兑付是渐进的过程

* 传统信托业务利润收窄，挖掘大消费概念信托产品

* 权益类投资业务增加

作者 李铮

路透北京5月18日 - 告别近十年资产规模爆发式增长的中国信托行业，正处于增速放缓和结构调整转型的阵痛期。面对房地产融资、同业和地方政府融资平台等传统三大块业务加速式微，以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托正在研究上市增资，通过挖掘大消费概念信托产品、深耕财富管理板块、布局增加权益类投资等业务来寻求新的利润突破口。

中信信托副总经理、董事会秘书王道远近日接受路透专访时表示，传统三大业务利润空间收窄是一个渐变的过程；目前来看，无论从存量还是增量看，占收入比重仍较大，而新的业务方向已开始尝试与布局，并提早着手研究上市。

“从经营层到股东都很重视（上市），也有外部磋商，有投资者上门询问，正在积极研究探讨。”他表示。

他同时坦言，“但不是努力就行，毕竟有很多步骤和条件，比如目前是100%国有，到底引入哪些股东，上市募资干什么，现在信托公司ROE（净资产收益率）都挺高，以后一上市，家大业大，未来公司如何发展壮大，都需要仔细研究。”

中信信托年报显示，公司去年大手笔增资88亿元人民币，注册资本金达到100亿元；实际管理资产规模10,764亿元，比上年同期增长32%。

王道远并提到，未来更多信托公司上市，监管部门还需设计行业信息披露等制度。

今年4月，中国银监会下发《信托公司行政许可事项实施办法(征求意见稿)》，明确信托公司A股上市、挂牌新三板的条件，鼓励通过上市、引进外资来做大资本，允许小型信托公司破产或清算。

此举亦被业内视为为提前释缓风险、打破刚性兑付做准备。目前，全国68家信托公司，仅有陕国投A 和安信信托 两家上市。

**信托业刚性兑付是渐进打破的过程**

在王道远看来，信托业完全打破刚性兑付是一个渐进的过程，除了法律制度设计完善和投资者意识转变，信托公司还要看自身是否合规尽责，同时需要在产品设计上“下功夫”。

“从严格意义上来说，像已经暴露风险的极个别产品，已经慢慢在打破行业刚性兑付的潜规则，信托公司一直在寻求逐步打破刚性兑付，时间点是比较缓慢的过程，必然会是局部的，然后扩大。”他说。

他并表示，完全打破刚性兑付的前提一定是信托公司严格按照法律合同进行了尽职管理，且遇到项目出现实质性风险。

去年1月底，曝出30亿资金黑洞的中诚信托“诚至金开1号”兑付事件虽最终有惊无险化解，以向投资者退还本金、但没有第三年利息的方案暂时告歇，给行业和监管层敲响警钟。

王道远谈到，以前信托公司偏重于债权融资类产品，其占投资规模大多数，未来将调整产品比例结构，加强对权益类投资类产品的推出，一增一减，不断去调整；现在，股权类的PE/VC业务都在研究，证券类信托产品已经不存在刚性兑付了。

去年以来，信托公司的大规模增资潮，市场担忧这或是未来行业面临较大资产质量恶化压力的信号，已暴露风险资产并未反映潜在坏账规模。

王道远认为，目前行业净资本和净资产水平具备完全抵御风险资产的能力，根据行业监管评级新规，净资本实力是重要指标；目前，信托公司管理逾14万亿元人民币资产，规模越大，需要承担非预期损失的资本越多，要发展就需要增资。

中国信托业协会公布的2015年第一季度数据显示，截至3月末，全行业管理的信托资产规模为14.41万亿元，同比增长22.85%，季度环比增长3.08%，资产规模的增速明显回落。

与此相对的是，风险资产规模环比增长较快。一季度末信托公司全行业风险项目个数为425个，规模为974.47亿元，较2014年四季度末的781亿元增加193.47亿元，环比增长24.77%；不良率从去年底的0.56%上升至0.68%。

**大消费类权益类等业务兴起**

一边是传统“老三样”业务越来越难做，一边是新的业务方向盈利恐是微乎其微，站在转型的十字路口，信托公司探索之路漫漫。

“目前新的业务尤其能够对利润贡献比较大的，哪那么容易，只能逐步积累。“王道远认为，大消费类信托产品是方向之一，比如消费金融，汽车金融，健康医疗等，原来信托公司不怎么参与，现在都开始涉足，可以带来新的增长点，也更加普惠。

他透露，公司正在跟中国大陆有实力的互联网公司谈合作，借鉴互联网思维，慢慢深挖客户，把客户需求和消费习惯慢慢培养起来，但现在消费类的信托产品规模不大，甚至以后也不一定会在信托公司本部的报表中体现出来。

“现在也跟监管在探讨，通过控股或合资成立公司，做消费信托等产品的互联网业务。“他说。

信托公司的本原业务，如家族信托等财富管理业务也有望成为转型的一片蓝海。

王道远表示，当前信托公司转型的一大变化就是客户战略思维的转变，更加注重买方客户的需求，如家族信托，由信托公司来提供家族信托服务具有天然优势，信托公司是天然的受托人，可以通过方案设计实现资产保护和财富传承的目的。

同时，信托公司的门槛较高，通常信托产品的认购最低额为人民币300万元，专注于为高净值客户服务，具有更强的针对性和专业性；且信托公司的资产配置与投资组合偏向于安全与稳健，与其他金融投资相比是相对安全稳定。

以中信信托为例，目前财富管理的两大主要业务是家族办公室和家族信托。家族办公室服务针对的是可投资资产在人民币3亿元以上、家族总资产在人民币50亿元以上的超高净值家族客户。家族信托的设立门槛则是人民币5,000万元，信托期限10年以上。

2014年，银监会下发《关于信托公司风险监管的指导意见》，明确提出要推动信托公司业务转型，探索家族财富管理，为客户量身定制资产管理方案。

“从中信信托来讲，一些探索型业务，私募买者自负的投资业务，尝试比较多，正好赶上资本市场活跃，也在尝试PE/VC投资。”王道远说。

他认为，利率市场化下，未来大家预期是利率下行，还是原有固定模式，无异于信托产品收益率也在往下走；所以在产品设计上，要增加投资性，在风险可控情况下，做成投资类或者混合型，让收益可以抵御利率下行风险。

中信信托目前已布局增加权益类投资。今年2月，中信信托正式成立了全国首支新三板投资集合信托计划--“中信•道域1号新三板金融投资集合资金信托计划”。同时先后发行多款证券投资信托产品。