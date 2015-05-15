亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补支撑上涨，但沪胶承压

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透东京5月15日 - 指标东京期胶周五上涨，受空头回补支撑，此前沪胶承压，且市场即将迎来周末；不过东京期胶已脱离本周稍早触及的13个月高点，本周周线下跌。
东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>收高1.6日圆或0.7%，报每公斤220.5日圆。
本周下滑1%，周线连二跌。
“在沪胶开始下跌后，东京市场尾盘卖压升高。”东京一交易员说。
上海期交所主力9月期胶合约 跌25元人民币，收报每吨14,320元。
“听到有200,000吨橡胶不久后可能终于要从泰国运往中国的传闻，中国部份投资人一直在解除多头部位。”交易员说。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤151.6美分，跌0.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。