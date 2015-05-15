亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补支撑上涨，但沪胶承压

路透东京5月15日 - 指标东京期胶周五上涨，受空头回补支撑，此前沪胶承压，且市场即将迎来周末；不过东京期胶已脱离本周稍早触及的13个月高点，本周周线下跌。

东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>收高1.6日圆或0.7%，报每公斤220.5日圆。

本周下滑1%，周线连二跌。

“在沪胶开始下跌后，东京市场尾盘卖压升高。”东京一交易员说。

上海期交所主力9月期胶合约 跌25元人民币，收报每吨14,320元。

“听到有200,000吨橡胶不久后可能终于要从泰国运往中国的传闻，中国部份投资人一直在解除多头部位。”交易员说。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤151.6美分，跌0.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)