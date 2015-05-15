国际油市：亚洲柴油升水升至近六个月高点，澳洲料有强劲需求

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透新加坡5月15日 - 亚洲柴油升水周五升至近六个月高点，交易商表示，澳洲一炼厂关闭，因此料有强劲需求。
路透数据显示，含硫量10ppm现货柴油升水上涨0.15美元，较新加坡报价每桶升水2.11美元，为11月25日以来最高，当时触及2.15美元。
BP位于布里斯班日产102,000桶的Bulwer Island炼厂本月停产，料让澳洲增加柴油进口。交易商说，多数料从新加坡进口。
新加坡现货市场有一笔柴油和一笔航煤交易。
兴隆从Winson Oil买进150,000桶500ppm柴油，船期6月1-5日，价格为与新加坡6月2-8日均价平价。
壳牌向兴隆出售100,000桶5月30日-6月3日船期的航煤，每桶较新加坡5月28日-6月4日均价贴水0.50美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。