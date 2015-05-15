国际油市：亚洲柴油升水升至近六个月高点，澳洲料有强劲需求

路透新加坡5月15日 - 亚洲柴油升水周五升至近六个月高点，交易商表示，澳洲一炼厂关闭，因此料有强劲需求。

路透数据显示，含硫量10ppm现货柴油升水上涨0.15美元，较新加坡报价每桶升水2.11美元，为11月25日以来最高，当时触及2.15美元。

BP位于布里斯班日产102,000桶的Bulwer Island炼厂本月停产，料让澳洲增加柴油进口。交易商说，多数料从新加坡进口。

新加坡现货市场有一笔柴油和一笔航煤交易。

兴隆从Winson Oil买进150,000桶500ppm柴油，船期6月1-5日，价格为与新加坡6月2-8日均价平价。

壳牌向兴隆出售100,000桶5月30日-6月3日船期的航煤，每桶较新加坡5月28日-6月4日均价贴水0.50美元。(完)

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