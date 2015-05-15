东南亚股市：多数收扬，贸易数据疲软打击印尼股市下滑

路透曼谷5月15日 - 东南亚股市周五多数上扬，投资人等待美国数据公布，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机，但印尼公布4月疲软贸易数据后，股市下滑。
印尼股市收低0.4%，周线涨幅收敛至0.9%。外资在印尼股市卖超1,602亿卢比。
印尼4月为连续第五个月贸易顺差，但主要是因为进口同比跌幅大于出口，显示印尼经济第二季开局仍低。
越南股市下跌1.2%，创去年12月以来最低收位。本周共跌3.1%，在东南亚股市敬陪末座。
新加坡、马来西亚及泰国股市皆扳回盘初跌势，本周录得涨幅。
菲律宾股市收高0.6%，创近两周最高收位。本周共涨1.5%，高于其他东南亚股市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 414.25 1.42 +0.34 +0.85 410.77
新加坡 3463.10 7.32 +0.21 +2.91 3365.15
马来西亚 1811.92 4.37 +0.24 +2.88 1761.25
泰国 1512.19 14.79 +0.99 +0.97 1497.67
印尼 5227.10 -19.04 -0.36 +0.00 5226.95
菲律宾 7881.95 50.51 +0.64 +9.01 7230.57
越南 537.44 -6.25 -1.15 -1.50 545.63
(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)