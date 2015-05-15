金属期市：期铜基本持稳，美元下滑抵销需求忧虑

* 亚洲现货铝溢价自3月来下跌一半

* 分析师预计铜合理价格在每吨5,700-5,800美元

* 日本港口铝库存触及纪录新高

路透伦敦5月15日 - 期铜周五小升，因美元略为走弱，抵销对近期铜价上涨超过供需基本面的忧虑。

多数工业金属在欧洲早盘下跌，但之后抹去跌幅，因美国数据疲弱拖累美元下滑。

美国4月工业生产连续第五个月下降，另一项数据显示5月初消费者信心骤降，令美元承压。

“美元为铜市提供支撑。而美元和美国经济是唇亡齿寒的。美元下跌，是因为美国经济疲弱，这对金属(需求)不利。但坏消息也是好消息，就是(美国经济疲弱)美联储将推迟升息，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说。

他说，投资者很可能在早盘结清头寸，因担心近期铜价可能上涨过度。

“目前，鉴于实货买需没有大幅增长，铜价可能超过了合理的基本面水平。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.2%，报每吨6,415美元，高于日内低位6,352美元，昨日基本持平。期铜周线变动不大，为连续第二周表现如此。

“我认为，需求状况不是很好...铜的合理价格将在5,700-5,800美元，”Bhar补充说。

LME期铝 下滑0.8%，收报每吨1,853美元，盘中触及4月28日来最低1,847美元。

日本港口铝库存连续第13个月上升，至470,200吨纪录高位，凸显行业供应充足。

大量供应和担心中国半制成铝产品出口不断增加，扶助拉低亚洲现货铝溢价下降至3月中时的一半。

期铅 收升0.3%，报每吨1,977美元，在触及一个月低位1,964美元后反弹。期锌 下滑0.8%，报2,291美元。

期锡 收跌0.5%，报15,775美元。期镍 收盘时没有成交，买盘最后上涨1.3%，报13,960美元。(完)

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