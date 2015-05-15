芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国中西部天气良好有利作物生长

路透芝加哥5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，交易商称，因预期美国中西部地区总体天气良好，将有利大豆生长。
指标CBOT-7月大豆合约触及4月13日来最低，市场对4月大豆压榨数据大于预期不作反应。
豆油期货收低，但豆粕期货收涨，在近月豆粕合约周四触及2012年1月来最低水准后，低吸买盘入市，支撑豆粕市场。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国4月大豆压榨量为1.50363亿蒲式耳，为历来最大的4月压榨量。
NOPA说，4月豆粕出口总计799,315吨，也是该月纪录
7月大豆期货合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元。
7月豆粕合约 收涨1.1美元，报每短吨303.3美元。7月豆油合约 跌0.27美分，报33.07美分。
本周，CBOT-7月大豆 下挫2.4%，7月豆粕 下滑3.2%，7月豆油 小跌0.2%。
今日CBOT大豆预估成交量为297,287口，豆粕为91,342口，豆油为140,233口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)