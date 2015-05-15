全球金市：金价持稳在三个月高位附近，美国数据疲弱令美元下跌

* 美国数据疲弱扶助黄金在三日涨势后持稳

* 本周金价升幅可望创四个月来最大

* 一连串美国经济数据疲弱，降低美国6月升息的机率

路透纽约/伦敦5月15日 - 金价周五持稳在三个月高位附近，本周金价升幅可望创1月中来最大，因美国消费者信心疲弱，拖累美元下滑，且令美国短期内升息的预期进一步降低。

在数据公布后，美元兑欧元下滑，令黄金将三日连涨的势头延续。金价在周四触及2月中来最高1,227.04美元。

1833 GMT，现货金 升0.3%，报1,224.53美元。美国6月期金 小幅收涨0.10美元，报每盎司1,225.30美元。金价本周上涨3%。

近期经济报告支撑市场对经济力道仍不足以令美联储可在6月升息的预期。

周五公布数据显示，5月初消费者信心骤降，且纽约州制造业活动仅温和反弹，这进一步表明在首季滑入低谷后经济反弹乏力。

“如果美国数据继续疲弱，这轮黄金涨势就有潜力，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说，“当更多数据表现疲弱，市场会寻找美联储何时升息的线索。”

“我们的看法是，潜在数据越来越弱，数据疲弱已持续了一段时间，但我认为，部份市场人士似乎对美国经济数据反弹仍抱存希望，”道明证券资深商品策略师Mike Dragosits说。

“但看来不是这个情况，所以金价目前交投在这些区间的高端。”

现货银 攀升0.5%，报每盎司17.51美元，本周可望录得约两个月来最大单周升幅。现货铂金 涨0.5%，报每盎司1,164.44美元。现货钯金 上扬1.3%，报每盎司791.50美元。(完)

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