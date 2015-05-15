美国股市：标普500指数再度刷新纪录高位，尽管经济数据乏善可陈

* 美国4月工业生产连续第五个月下降

* 5月初消费者信心跌至10月来最低

* 百胜集团上扬，此前摩根大通上调该公司评级

* Netflix跳涨，因报导称该公司将开拓中国市场

* 道指涨0.11%，标普500指数升0.08%，Nasdaq指数小跌0.05%

路透纽约5月15日 - 美国股市周五几无变动，标普500指数连续第二日刷新纪录高位，此前公布一批的美国经济数据疲弱。

标准普尔500指数 上涨1.63点，或0.08%，收报2,122.73点。周四该指数录得1.08%的升幅。

不过，周五公布的工业生产和消费者信心数据疲弱，无助投资者对美国经济成长动能的信心。三大股指在周五大部份时间下跌。

“股市变动不大，确实是反映整体经济情况，”Greentree Brokerage Services高管Warren West说。“经济未见起色，股市又能怎样? ”

道琼工业指数 收高20.32点，或0.11%，收报18,272.56点；Nasdaq指数 下跌2.503点，或0.05%，收报5,048.292点。

本周，道指上涨0.4%，标准普尔500指数上升0.3%，Nasdaq指数涨0.9%。

标普500指数10大类股中有七种上升，公用事业指数 劲升1.26%。

美国银行 下滑1.02%，对标普500指数的拖累最大，Netflix对标普500指数上涨的帮忙最多。

Netflix 劲升4.50%，报613.24美元，此前彭博报导，Netflix就进入中国市场展开商讨。Netflix在今年迄今已劲升80%。

美国4月工业生产下降0.3%，部分因石油和天然气开采活动进一步放缓，分析师原本预期为上升0.1%。

周五的另一项数据显示，美国消费者信心指数5月初意外降至10月来最低。

费城联储预估机构调查结果也为股市带来负面基调。费城联储预估机构调查显示，经济学家下调美国第二季和全年GDP增长预估，且下调美国第二季就业增长预期。

“市场有些担心美国第一季经济疲弱的势头将延续至第二季，”WallachBeth Capital董事总经理Ilya Feygin说。

百胜集团 劲升4.38%，此前摩根大通将该公司评级上调至“加码”，且表示，百胜集团将剥离其中国业务的可能性不断上升。

沃尔玛 将在下周二公布业绩，是下周企业季报的重头戏。下周五，美联储主席叶伦将就经济前景发表讲话。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约57亿股，低于过去五日日均成交量62亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,732和1,313家，比率为1.32:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,381和1,365家，比率为1.01:1。

有38只标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低。有94只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)