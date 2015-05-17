重温稿-《全球汇市》美元兑欧元跌至三个月低位，因美国数据疲弱

* 美国经济数据疲弱，令美元早盘反弹的势头结束

* 美元指数徘徊在近四个月低点

路透纽约5月15日 - 美元兑欧元周五挫跌至三个月低位，因美国制造业和消费者信心数据令人失望，使美国经济复苏力道受到质疑。

美元兑一篮子六种主要货币连续第五周下跌，为四年来最长跌势。美元指数 最新下滑0.3%，报93.204。

“美国数据疲弱削弱美国9月升息的希望，因此，美元需要得到更多(支撑)，才能重拾上行动能，”Bank of the West外汇顾问Adam Munguia说。

周五公布的数据显示，纽约州制造业活动和美国工业生产数据不及预期，一份民间部门调查报告显示，5月初美国消费者信心意外降至七个月来最低水平。

美国经济成长放缓扶助平息全球债市的大跌之势，在此期间，德债/美债收益率差收窄，扶助欧元反弹。

10年期德债/美债收益率差 收窄至153个基点，低于约一个月前的约180个基点，令欧元的吸引力增强。

纽约尾盘，欧元兑美元 上涨0.4%，至1.1455美元，稍早触及三个月峰值1.1466美元。欧元较3月16日触及的12年低位1.0457美元反弹约9%。当日欧洲央行啓动其1.1万亿欧元的购债计划。

欧元反弹，部份受助于欧元区经济数据改善和通胀预期不断攀升。

另一方面，美元多头对近期一连串美国数据感到失望。美国第一季经济成长几乎停滞，经济将在第二季反弹的凭证不多。

美元兑日圆 小升0.1%，报119.31日圆，令本周跌幅缩减至0.5%。

英镑兑美元 下滑0.2%，报1.5738美元，但本周英镑录得1.8%的涨幅。

澳元兑美元 下跌0.5%，报0.8038美元，周四触及近四个月高位0.8164美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1451 1.1408 +0.38 -5.34 1.2097

美元/日圆 119.27 119.13 +0.12 -0.34 119.68

欧元/日圆 136.50 135.94 +0.41 -5.71 144.77

美元/瑞郎 0.9157 0.9126 +0.34 -7.89 0.9941

英镑/美元 1.5721 1.5774 -0.34 +0.95 1.5573

美元/加元 1.2010 1.1980 +0.25 +3.37 1.1618

澳元/美元 0.8029 0.8074 -0.56 -1.70 0.8168

欧元/瑞郎 1.0485 1.0407 +0.75 -12.81 1.2026

欧元/英镑 0.7278 0.7233 +0.62 -6.15 0.7755

新西兰元/美元 0.7472 0.7494 -0.29 -4.17 0.7797

美元/挪威克朗 7.3076 7.3619 -0.74 -2.20 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3665 8.4142 -0.57 -7.44 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1882 8.2362 -0.58 +5.04 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3784 9.3999 -0.23 -0.95 9.4688