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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 22:10 BJT

美国数据：5月NAHB房屋市场指数回落至54，4月经修正后为56

路透纽约5月18日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心指数下滑，但仍显示建筑商认为市场状况乐观。

NAHB在声明中表示，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54，接受路透访问的分析师的平均预期为上升至57。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来一直在50以上。

“消费者很谨慎，希望在财务状况更稳定的情况下再购房，”NAHB首席经济学家David Crowe在声明中说。

独栋房屋销售分项指标降至59，4月为61。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标升至64，4月修正后为63。潜在买家流量指数降至39，4月修正后为40。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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