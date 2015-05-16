中国税收：简化企业非货币性资产投资递延纳税流程，支持兼并重组--国税总局

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月16日 - 中国国家税务总局周五发布公告，细化了非货币性资产投资企业所得税递延纳税政策内涵，明确了关联企业间非货币性资产投资收入的确认时点和征管要求，以进一步支持企业兼并重组，优化企业发展环境。
刊登在税务总局网站的公告明确，仅查账征收的居民企业才能适用递延纳税政策，且需在自确认非货币性资产转让收入年度起不超过连续5个纳税年度的期间内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。。
关联企业之间发生非货币性资产投资行为，可能由于具有关联关系而不及时办理或不办理股权登记手续，造成延迟确认或长期不确认非货币性资产转让收入，客观上延长了递延纳税期限。
为避免上述问题，公告规定，关联企业投资协议生效后12个月内尚未完成股权变更登记手续的，于投资协议生效时，确认非货币性资产转让收入。
公告并提出，对于企业非货币性资产投资同时符合多项政策的，需选择其中一项最优政策执行，一经选择不得改变
2014年底，财政部、税务总局联合发布有关通知，将上海自贸区非货币性资产投资递延纳税政策推广到全国适用，明确居民企业以非货币性资产对外投资实现的资产转让所得，可在5年内递延缴纳企业所得税，鼓励企业非货币性资产对外投资行为，缓解企业纳税负担。（完）
浏览意见全文，请点选国税总局网站：www.chiantax.gov.cn/ (发稿 华小萌; 审校 曾祥进)
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