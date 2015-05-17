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亚洲 | 2015年 5月 17日 星期日 08:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.46 +0.75 +1.76 2451462

搜狐 67.20 +1.02 +1.54 785487

网易 141.12 +0.29 +0.21 885622

百度 192.98 +2.71 +1.42 3794720

台湾

台湾积体电路 24.56 +0.15 +0.61 1200823

联电 2.25 +0.03 +1.35 165305

日月光 7.08 +0.00 +0.00 223597

硅品精密 8.12 +0.02 +0.25 638681

和信超媒体 0.71 -0.04 -5.32 103801

友达 5.01 +0.02 +0.40 96471

中华电信 32.61 +0.26 +0.80 17416

台湾国际航电 46.20 +0.03 +0.07 691224

香港

中国移动 70.53 +2.51 +3.69 204000

中国联通 18.29 +0.43 +2.41 106121

中国电信 74.25 +3.06 +4.30 16352

中芯国际 5.25 +0.07 +1.35 6587

电讯盈科 6.57 +0.13 +2.02 1939

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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