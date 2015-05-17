《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 43.46 +0.75 +1.76 2451462
搜狐 67.20 +1.02 +1.54 785487
网易 141.12 +0.29 +0.21 885622
百度 192.98 +2.71 +1.42 3794720
台湾
台湾积体电路 24.56 +0.15 +0.61 1200823
联电 2.25 +0.03 +1.35 165305
日月光 7.08 +0.00 +0.00 223597
硅品精密 8.12 +0.02 +0.25 638681
和信超媒体 0.71 -0.04 -5.32 103801
友达 5.01 +0.02 +0.40 96471
中华电信 32.61 +0.26 +0.80 17416
台湾国际航电 46.20 +0.03 +0.07 691224
香港
中国移动 70.53 +2.51 +3.69 204000
中国联通 18.29 +0.43 +2.41 106121
中国电信 74.25 +3.06 +4.30 16352
中芯国际 5.25 +0.07 +1.35 6587
电讯盈科 6.57 +0.13 +2.02 1939
(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。