全球汇市：最近一周美元净多仓降至九个月最低点--CFTC/路透

路透5月15日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公 布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多头仓位，使得净多仓降 至九个月低点。 5月12日止当周，美元净多仓降至291.1亿美元，此前一周为322.5亿 美元。美元净多仓连续第七周减少。 这也是美元净多仓连续第五周低于400亿美元的水平。美国公布的一 系列经济数据疲软，使得美元下跌。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 欧元净空仓则连续第六周下滑，总计有178,976口，低于前周的190,1 27口。美元疲势和欧元区通缩忧虑缓解推动了欧元空仓的减少。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 37,848 41,852 空头仓 61,441 73,035 净仓位 -23,593 -31,183 欧元(125,000欧元为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 43,333 50,116 空头仓位 222,309 240,243 净仓位 -178,976 -190,127 英镑(62,500英镑为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 37,511 34,304 空头仓位 68,280 59,062 净仓位 -30,769 -24,758 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 14,778 14,174 空头仓位 4,228 8,843 净仓位 10,550 5,331 加元(100,000加元为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 29,133 30,028 空头仓位 33,115 40,108 净仓位 -3,982 -10,080 澳元(100,000澳元为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 59,435 59,033 空头仓位 54,948 58,407 净仓位 4,487 626 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月12日当周 前一周 多头仓位 14,268 19,585 空头仓位 12,498 10,521 净仓位 1,770 9,064 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 戴素萍)