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亚洲 | 2015年 5月 17日 星期日 09:09 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓降至九个月最低点--CFTC/路透

路透5月15日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)和汤森路透周五公
布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多头仓位，使得净多仓降
至九个月低点。
    
    5月12日止当周，美元净多仓降至291.1亿美元，此前一周为322.5亿
美元。美元净多仓连续第七周减少。
    
    这也是美元净多仓连续第五周低于400亿美元的水平。美国公布的一
系列经济数据疲软，使得美元下跌。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    欧元净空仓则连续第六周下滑，总计有178,976口，低于前周的190,1
27口。美元疲势和欧元区通缩忧虑缓解推动了欧元空仓的减少。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
    
                5月12日当周           前一周
    多头仓位       37,848            41,852
    空头仓         61,441            73,035
    净仓位        -23,593           -31,183
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                5月12日当周           前一周
    多头仓位       43,333            50,116
    空头仓位      222,309           240,243
    净仓位       -178,976          -190,127

    英镑(62,500英镑为1口)           
                5月12日当周           前一周
    多头仓位       37,511           34,304
    空头仓位       68,280           59,062
    净仓位        -30,769          -24,758
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 5月12日当周          前一周
    多头仓位        14,778           14,174
    空头仓位         4,228            8,843
    净仓位          10,550            5,331
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 5月12日当周          前一周
    多头仓位        29,133           30,028
    空头仓位        33,115           40,108
    净仓位          -3,982          -10,080
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  5月12日当周         前一周
    多头仓位        59,435           59,033
    空头仓位        54,948           58,407
    净仓位           4,487              626
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  5月12日当周         前一周
    多头仓位        14,268           19,585
    空头仓位        12,498           10,521
    净仓位      　   1,770            9,064
    (完)
   
      
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ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
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LL]
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CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             



 (编译 白云; 审校 戴素萍)

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