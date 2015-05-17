《美股一周展望》财报季接近尾声，美联储动向及数据将成为焦点

路透纽约5月15日 - 投资人将从下周的房市数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的演说内容，窥探经济前景变化的端倪；同时随着第一季财报季逐渐接近尾声，零售商财报将登上要角。

重头戏是美联储主席叶伦周五将就经济展望发表演说。若有调降经济展望的暗示，将意味着推迟货币政策的紧缩；央行观察人士如今预期美联储将在9月开始升息。

在叶伦之前，美国芝加哥联储总裁埃文斯将分别在周一和周三就欧洲货币政策讲话。旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)在周四接连上阵。美联储4月政策会议记录则于周三公布。

叶伦今年稍早暗示，美联储今年稍后可能将调高利率，甚至在通胀和薪资回到正常水平之前就可能升息。

“关于叶伦，市场希望知道她是否还继续保持那样的认知方向是，”保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

“任何可以用来辩论升息预期的立场，肯定都会被市场拿来作文章。”

**零售商及房市**

在企业财报方面，主角将是全球最大的零售商沃尔玛(Wal-Mart) ，它将在周二公布财报。

就在其财报出炉不到一周前，数据显示，美国4月零售销售持平，此为美国经济经历第一季相当疲弱的表现后，难以强劲回升的最新迹象。

然根据汤森路透StarMine数据，沃尔玛第一季营收和获利料将优于预期。

在房市数据方面，有周二出炉的建筑许可和房屋开工年率数据；周四则将公布成屋销售年率。

“如果房屋开工年率能够增长8%，来到100万户，那么将是体现楼市春季反弹的好迹象，”富国银行基金管理公司首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

“但如果未达100万户，对经济复苏来说就不是个好兆头。”

美国4月经季节调整的房屋开工年率料将达102万户，3月时为92.6万户。

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)将在周二公布财报，Lowe's 则在周三公布。(完)