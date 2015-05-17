基金产业：美国大型对冲基金在第一季增持阿里巴巴股票

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约5月15日 - 美国多家大型对冲基金在第一季度底增持阿里巴巴 股票，在该公司1月营收意外低于预期导致股价挫跌后，准备抓住可能出现的上涨行情。
增持阿里巴巴股票的对冲基金包括索罗斯基金管理公司、老虎环球基金(Tiger Global Management LLC)、Viking Global Investors LP和Moore Capital Management LP。Farallon Capital Management LLC新买入22.1万股阿里巴巴股票，总值1,840万美元。
阿里巴巴1月公布的业绩报告令人失望，股价在第一季挫跌了20%。
自3月底以来，阿里巴巴股价已反弹6.3%，光在5月就上涨了近8.8%。该公司5月发布的季度业绩好转，并委任了新CEO。
“这么做很聪明，”Wedbush Securities的分析师Gil Luria说。“这些对冲基金利用负面人气这个机会，低价买入阿里巴巴股票。”
增持阿里巴巴的基金中，索罗斯基金管理公司增持44,604股至440万股，老虎环球基金3月底将持股数增加了15%至670万股，Viking Global几乎增持了一倍至690万股。Julian Robertson领导的Tiger Management的持股数量增加11%至636,878股。Louis Bacon领导的Moore Capital Management将持股增加了约14倍至210万股，去年底只持有138,345股。
“这是个典型例子，说明公众人气越是不够正面，所谓的‘精明的投资者’越是会去抓住相关机遇，”S&P Capital IQ分析师Scott Kessler说。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
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