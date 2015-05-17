美国债市：中国3月重新成为美国最大的债权国

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约5月15日 - 周五美国政府的数据显示，中国3月重新成为美国最大的债权国，尽管海外央行持有的美债整体数量有所下降。
美财政部数据显示，中国3月持有1.261万亿美元的美国公债，为去年9月以来最高，且高于2月的1.224万亿美元。
日本跌回第二大债权国的位置，持有1.227万亿美元美债，高于2月的1.224万亿美元。
2月成为美国第三大债权国的比利时，3月持有的美债大减925亿美元，至2,528亿美元。
分析师此前曾表示，比利时持有的美债量增加，是因为设在比利时的结算中心托管账户中有大量其他国家持有的美债。
“这表明比利时美债持有量上升的趋势终于开始改变，中国的持有量3月大增了373亿美元，”道明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg在研究报告中写道。
3月外国央行持有的美债总量下滑的速度加快，减少236.9亿美元，创2013年4月以来最大月度降幅。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。