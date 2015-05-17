美国债市：中国3月重新成为美国最大的债权国

路透纽约5月15日 - 周五美国政府的数据显示，中国3月重新成为美国最大的债权国，尽管海外央行持有的美债整体数量有所下降。

美财政部数据显示，中国3月持有1.261万亿美元的美国公债，为去年9月以来最高，且高于2月的1.224万亿美元。

日本跌回第二大债权国的位置，持有1.227万亿美元美债，高于2月的1.224万亿美元。

2月成为美国第三大债权国的比利时，3月持有的美债大减925亿美元，至2,528亿美元。

分析师此前曾表示，比利时持有的美债量增加，是因为设在比利时的结算中心托管账户中有大量其他国家持有的美债。

“这表明比利时美债持有量上升的趋势终于开始改变，中国的持有量3月大增了373亿美元，”道明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg在研究报告中写道。