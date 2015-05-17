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市场报道 | 2015年 5月 17日 星期日 16:43 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,731,678口)

512,443 192,231 537,538 604,581 926,687 1654562 1656456 77,116 75,222

较5月5日变动(未平仓合约：减少18,404口)

-18,321 -12,827 -5,002 7,370 966 -15,953 -16,863 -2,451 -1,541

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.6 11.1 31.0 34.9 53.5 95.5 95.7 4.5 4.3

各类交易商数量(总计为365家)

135 102 160 87 102 305 301 (完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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