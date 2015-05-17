CFTC报告：NYMEX原油期货5月12日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透5月15日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,731,678口)
512,443 192,231 537,538 604,581 926,687 1654562 1656456 77,116 75,222
较5月5日变动(未平仓合约：减少18,404口)
-18,321 -12,827 -5,002 7,370 966 -15,953 -16,863 -2,451 -1,541
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.6 11.1 31.0 34.9 53.5 95.5 95.7 4.5 4.3
各类交易商数量(总计为365家)
135 102 160 87 102 305 301 (完)
(整理 戴素萍 审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。