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市场报道 | 2015年 5月 17日 星期日 16:43 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(405,612口)

179,257 101,817 49,451 144,829 222,331 373,537 373,599 32,075 32,013

较5月5日变动(未平仓合约：增加5,624口)

　 6,152 1,152 -6,623 6,733 10,073 6,262 4,602 -638 1,022

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.2 25.1 12.2 35.7 54.8 92.1 92.1 7.9 7.9

各类交易商数量(总计为312家)

137 97 87 53 52 231 204(完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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