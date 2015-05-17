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市场报道 | 2015年 5月 17日 星期日 16:42 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,340,706口)

398,281 429,433 188,846 631,171 517,788 1218298 1136067 122,408 204,639

较5月5日变动(未平仓合约：增加14,743口)

17,213 17,933 -15,923 10,147 17,097 11,437 19,107 3,306 -4,364

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 32.0 14.1 47.1 38.6 90.9 84.7 9.1 15.3

各类交易商数量(总计为731家)

179 176 171 230 263 502 552 (完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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