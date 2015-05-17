CFTC报告：CBOT大豆期货5月12日持仓报告(表)

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月15日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(693,980口)
198,574 205,998 93,346 359,662 285,218 651,582 584,562 42,398 109,418
较5月5日变动(未平仓合约：增加5,301口)
6,944 13,425 -6,364 5,264 -505 5,844 6,556 -543 -1,255
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.6 29.7 13.5 51.8 41.1 93.9 84.2 6.1 15.8
各类交易商数量(总计为628家)
145 236 185 143 189 419 502 (完) (整理 戴素萍 审校 白云)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。