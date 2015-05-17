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货币新闻 | 2015年 5月 17日 星期日 16:41 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(693,980口)

198,574 205,998 93,346 359,662 285,218 651,582 584,562 42,398 109,418

较5月5日变动(未平仓合约：增加5,301口)

6,944 13,425 -6,364 5,264 -505 5,844 6,556 -543 -1,255

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.6 29.7 13.5 51.8 41.1 93.9 84.2 6.1 15.8

各类交易商数量(总计为628家)

145 236 185 143 189 419 502 (完) (整理 戴素萍 审校 白云)

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