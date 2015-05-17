版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 17日 星期日 16:41 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(191,406口)

92,022 39,380 13,279 69,230 128,318 174,531 180,977 16,875 10,429

较5月5日变动(未平仓合约：减少6,310口)

-6,007 1,160 -419 142 -7,439 -6,284 -6,698 -26 388

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.1 20.6 6.9 36.2 67.0 91.2 94.6 8.8 5.4

各类交易商数量(总计为263家)

113 69 49 47 59 182 160(完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐