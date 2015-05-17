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市场报道 | 2015年 5月 17日 星期日 16:40 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年5月12日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(452,943口)

126,584 199,111 98,456 185,491 108,471 410,531 406,038 42,412 46,905

较5月5日变动(未平仓合约：减少2,110口)

3,969 -917 -9,154 -262 7,774 -5,447 -2,297 3,337 187

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.9 44.0 21.7 41.0 23.9 90.6 89.6 9.4 10.4

各类交易商数量(总计为388家)

129 125 119 97 85 297 277(完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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