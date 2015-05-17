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市场报道 | 2015年 5月 17日 星期日 16:39 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月12日持仓报告(表)

路透5月15日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年5月12日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(178,077口)

73,722 65,206 11,666 77,044 82,657 162,432 159,529 15,645 18,548

较5月5日变动(未平仓合约：增加11,898口)

10,192 1,224 2,289 -1,840 7,451 10,641 10,964 1,257 934

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.4 36.6 6.6 43.3 46.4 91.2 89.6 8.8 10.4

各类交易商数量(总计为278家)

83 113 48 49 61 168 193 (完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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