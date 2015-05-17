《独家新闻》英国政府可能延长交易计划，以出售更多莱斯银行股票

路透伦敦5月15日 - 熟知此事的人士表示，英国正在考虑透过延长将在6月底到期的交易计划，来出售更多的莱斯银行集团 股票。

摩根士丹利 自去年12月以来，在英国金融投资署(UKFI)的要求下，已透过“事先安排的交易计划”出售莱斯银行5%的股权。UKFI是负责管理英国所持莱斯银行股权的政府机构。

英国政府的持股已透过该计划从24.9%降至19.9%，迄今已为纳税人筹得逾25亿英镑(39.5亿美元)的资金。若延长该计划，政府将可在明年让莱斯银行再度成为完全民营的企业。

该交易计划原订于6月30日到期，但可能延长以加快政府退出的脚步。

根据该计划，如果莱斯银行的出售价格高于政府0.736英镑的买进价格，而且售股不超过整体交易量的15%，摩根士丹利便可以进行常规售股操作。

这实际上是让政府得以继续在本月的大选前出售莱斯银行股权的动作，同时不会面临售股是受政治动机驱使的指责。

英国财政大臣奥斯本在3月时表示，他希望在明年当中至少能出售90亿英镑的莱斯银行股票。除了该交易计划外，政府还计划出售一大部分的股票给散户，有可能筹得约40亿英镑的资金。

自从3月宣布此事以来，莱斯银行的股价已上涨了12%，使得政府在售股时有更大的获利。莱斯银行董事长Norman Blackwel周四时表示，莱斯银行明年有可能重回完全由民间经营，也乐见其成。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)