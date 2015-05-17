金砖国家：5月15日股汇市收盘纵览

路透5月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月15日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.73%或7.60点，报1,043.40点。

中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，期指交割叠加新股压力加剧市场谨慎气氛

中国汇市：人民币收跌成交清淡，午后中资行购汇推低汇价

香港股市：恒指收盘劲扬2%，受深港通臆测拉抬

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巴西股市：在银行股领涨下，连续第二天上涨，指标Bovespa指数 收高1.04%，报57,248.63点。

巴西汇市：雷亚尔走强，因美国经济数据暗示可能更晚而非更早升息。雷亚尔兑美元 收升报2.9956/81雷亚尔，上日报2.9914/27。

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南非股市：小幅上涨，受投资公司Brait 所支撑。该公司称将买进英国廉价服饰零售商New Look的大量股权。指标Top-40指数 收升0.2%至47,935点，大盘All-share股指 升0.3%报54,028点。

南非汇市：兰特兑美元势将连升四日，因美国数据打压美元

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印度股市：收升，为连续第二周上涨，State Bank of India 等银行股领涨。指标BSE指数 收升0.43%，报27,324.00点，NSE指数 涨0.46%报8,262.35点。两指数均为连续第二周上涨，周线升幅分别为0.8%和0.86%。

印度汇市：印度卢比兑美元 升至63.5050/5150，因美元兑欧元等主要货币下跌扶助人气，印度股市上涨亦助一臂之力，周四卢比收盘报63.65/66。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨1.88%，报1,074.730点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.72%，报586.92点。