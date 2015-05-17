全球金融：美国地方法官下令要求野村和苏皇银行为MBS诉讼支付8.06亿美元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约5月15日 - 美国曼哈顿地方法院法官Denise Cote周五下令要求野村 和苏格兰皇家银行 共同支付8.06亿美元，因为他们在向房利美 和房贷美 出售抵押贷款支持证券过程中做出不实陈述。
在对联邦住房金融局(FHFA)提出的诉讼进行无陪审团的法官审理，发现这两家银行都要负法律责任后，Denise Cote做出了上述判决。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。