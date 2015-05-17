全球金融：美国地方法官下令要求野村和苏皇银行为MBS诉讼支付8.06亿美元

路透纽约5月15日 - 美国曼哈顿地方法院法官Denise Cote周五下令要求野村 和苏格兰皇家银行 共同支付8.06亿美元，因为他们在向房利美 和房贷美 出售抵押贷款支持证券过程中做出不实陈述。

在对联邦住房金融局(FHFA)提出的诉讼进行无陪审团的法官审理，发现这两家银行都要负法律责任后，Denise Cote做出了上述判决。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)