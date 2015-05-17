澳洲新股：矿企South32上市首秀将测试投资人的矿业股买兴

路透墨尔本5月17日 - 必和必拓 分拆的South32周一挂牌上市，将是四年来全球最大的矿业公司上市案，并将测试投资人是否开始认为受挫矿业股有价值可言。

外界预估South32的上市价为每股2-3澳元。若为区间最高价，那么该公司市值将可达160亿澳元(130亿美元)，成为澳洲15年来最大宗的上市案，且是2011年大宗商品巨擘嘉能可 挂牌以来规模最大的矿业公司上市案。

交易员和卖方分析师表示，该股上市价区间的较低端，有很高的买兴。

必和必拓分拆South32，以专注于核心业务。South32上市的时间点，正好赶上全球矿业公司的股价出现小幅反弹。

必和必拓在过去一个月股价上涨了10%；力拓 和嘉能可上涨约5%；英美资源集团 则大涨13%。分析师表示，这对South32的上市有加分作用。

对该股的买兴料将强劲，因该公司填补了超大型矿商和小矿企之间的空缺，并提供了从铝到银等林林总总的资产。

Argonaut Securities资源分析师Matthew Keane表示，“市场对于这种只比必和必拓和力拓小一点，而且规模适中的中级矿商会有兴趣，从这点来看，就能吸引买兴。”

银行业人士和基金经理人表示，那些指望South32成为被收购目标的投资人可能要大失所望了，South32的估值至少有100亿澳元，对大多数公司来说，这样的估值太高了，很难一口吃下。

“短期内，South32不太可能为成为被收购的目标，除非其考虑降价求售。这是个不小的数目。这不是笔小钱，”BT Investment Management分析师Brenton Saunders表示。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)