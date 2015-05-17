日本个股：东芝成立新调查小组，扩大对会计违规的调查

路透东京5月15日 - 东芝 已成立一调查委员会，由前检察官负责带领，以扩大调查近几年将营业利润至少夸大4.2亿美元的会计违规行为。

东芝上周称将调查范围扩大至一些基础设施项目成本和建筑工程的不当报告，这令投资者惊吓不已。该公司本周则称，这些会计违规行为可能意味着三年的获利必须减记约7%。

为了协助内部调查，东芝周五指派由四位外部人士组成一调查小组，由曾担任东京高等检察厅的检察长、现为律师的Koichi Ueda负责带领，其他组员还有另一位律师及两位会计师。

东芝社长田中久雄表示，“我们将充分配合第三方委员会的调查，并尽最大努力重新获得外界对公司的信任。”

田中久雄表示，会计违规行为究竟是是故意的，还是制度问题所造成的，这将由新的调查小组来决定。

东芝表示，新的调查小组将查看母公司及其593家合并子公司的情况。调查将扩大内部小组已着手调查的业务领域和会计问题范围。东芝称，还无法知道第三方调查的范围或时间架构。

该公司称，在新的调查完成后，会尽快公布调查结果。(完)