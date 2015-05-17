路透专访：泰国经济今年实现3%的增长率将是个挑战--央行总裁

路透曼谷5月15日 - 泰国央行总裁张旭州周五称，泰国经济今年实现3%的增长率将是个挑战，表明该国经济的增长速度将远低于政府预估。

泰国经济一直深受出口需求疲软的困扰，加大了军政府管理经济中面临的挑战。

“经济增长率有可能达到那个水平，但实现起来是个挑战，”张旭州周五被路透记者问及泰国经济能否在2015年实现3%的增长率时表示。

泰国央行曾经表示，泰国经济增长率将会低于它之前预测的3.8%，但未言明会低多少。

张旭州拒绝对泰国全年经济增长率做出具体预估，他称，出口受抑是预估调降的原因。

他说，占泰国GDP逾60%的出口第一季按年下滑4.3%。主要贸易伙伴国经济增长放缓，农产品出口价格下跌，电子制造业越来越过时，这些都是出口下滑的原因。

泰国2015年出口有可能连续第三年萎缩。

张旭州说，他不认为泰国将经历技术性衰退。泰国经济继第一季萎缩后，应会在第二季恢复增长。

他指出，虽然第一季泰国经济按季为负增长，但按年增幅约为3%。

他表示，尽管自3月以来泰国央行已两次意外降息，但央行仍有调整利率的空间。

张旭州说，但泰国不需要将利率降至零，因为经济并没有处在危机中。

泰国央行下次政策审议会议将在6月10日举行，多数分析师预计其将维持利率不变。