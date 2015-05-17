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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--5月18日-5月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    5月18日当周
    
    5月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                  4月         --      +0.5%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第一季       -0.7%     -0.4%
                                  产出物价                        持平     -0.1%
    
    5月19日(二)
    暂无重要经济数据公布。   
    
    5月20日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                           5月          --      -3.2% 
    
    5月21日(四)
    0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 　 --      赤字6
               净债务预估                                          --      26.5%
               现金预算收支(亿新西兰元)                            --     赤字40
    
    5月22日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月25日当周
    
    5月25日(一)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                       4月          --         43
               出口(亿新西兰元)                                    --       49.3
               贸易收支(亿新西兰元)                                --   顺差6.31
                                            截至4月的一年          --   逆差24.1 
    (完)

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