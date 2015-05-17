《一周经济焦点》经济前景更加亮丽，但还不足以推动升息

“在欧洲，油价带来的提振效应看来早已显现，”瑞士信贷的James Sweeney指称，欧洲央行将延展至明年9月的购债措施可望令经济扩张之势延续下去。

“因此，在未来几个月，全球经齐应会进入同步成长的非比寻常时期，”他写道。

其他则没那么确定。对于美国经济远较几年前强劲，鲜少有人会表示质疑，失业率较金融危机高峰腰斩至5.4%，或许就是最好的佐证。

但欧元区仍摆脱不了希腊可能违约的威胁，欧元区失业率达11.2%，较危机后峰值没降多少。

近日来主权债收益率大涨、欧元劲扬，令大家认为情况虽有所好转，但仍有很多事可能会出差错。

日本央行在近20年来始终力图拉高通胀，该行周五将开会决定政策，但各界预计该行还不会加大购买资产。