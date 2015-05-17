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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 07:25 BJT

《一周经济焦点》经济前景更加亮丽，但还不足以推动升息

“在欧洲，油价带来的提振效应看来早已显现，”瑞士信贷的James Sweeney指称，欧洲央行将延展至明年9月的购债措施可望令经济扩张之势延续下去。

“因此，在未来几个月，全球经齐应会进入同步成长的非比寻常时期，”他写道。

其他则没那么确定。对于美国经济远较几年前强劲，鲜少有人会表示质疑，失业率较金融危机高峰腰斩至5.4%，或许就是最好的佐证。

但欧元区仍摆脱不了希腊可能违约的威胁，欧元区失业率达11.2%，较危机后峰值没降多少。

近日来主权债收益率大涨、欧元劲扬，令大家认为情况虽有所好转，但仍有很多事可能会出差错。

日本央行在近20年来始终力图拉高通胀，该行周五将开会决定政策，但各界预计该行还不会加大购买资产。

日本经济年化成长率预计将达1.5%，虽然这料对拉升通胀不会起到太大作用，但却能使日本第一季的经济表现像欧元区一样超越美国。不过，没有人认为这种情况会一直持续下去。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫/戴素萍/龚芳; 审校 徐文焰/杜明霞/白云/许娜)

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