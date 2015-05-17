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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 06:43 BJT

《日本重要政经日程》--5月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月17日

2350 - 3月机械订单

5月18日

0120 - 一年期贴现国库券标售

0200 - 公共事业部门发布月度燃料使用及发电量数据

0430 - 3月工业生产修正值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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