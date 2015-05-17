国际油市：委内瑞拉致力于使OPEC和非OPEC产油国6月达成稳油价协议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透加拉加斯5月15日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周五称，委内瑞拉正致力于使石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC国家在稳定油价方面达成一项新协议。
“我们目前正致力于使OPEC国家和全球一些最重要的产油国之间达成一项协议，以期稳定下半年的油市，该项协议有望在6月份实现，”马杜罗在与卡塔尔埃米尔会晤后表示。
他表示，中期内油价稳定在每桶100美元左右符合委内瑞拉和OPEC国家的利益。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。