国际油市：委内瑞拉致力于使OPEC和非OPEC产油国6月达成稳油价协议

路透加拉加斯5月15日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周五称，委内瑞拉正致力于使石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC国家在稳定油价方面达成一项新协议。

“我们目前正致力于使OPEC国家和全球一些最重要的产油国之间达成一项协议，以期稳定下半年的油市，该项协议有望在6月份实现，”马杜罗在与卡塔尔埃米尔会晤后表示。