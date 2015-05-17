新西兰金融：政府宣布征收房屋投资资本利得税，旨在抑制房价升势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“如果购买投资房产后，不满两年便获利出清，那么对此项利得征税也并非不合理。”
新规(不涉及主要居所)将从10月1日起生效，与新西兰央行提高奥克兰房地产投资者购房首付比例的开始日期一致。
新西兰财长英格利希称，政府还将考虑从2016年中期开始，对非当地居民出售住宅房产征收预扣税。
奥克兰住房市场过热，一直是让新西兰政府头疼的问题，当地房价在4月触及纪录高位，仅仅10年间已涨了三倍，主要因移民的增加导致当地面临长期的住房供应短缺。
新西兰央行已警告称，若房价突然从纪录高位下滑，则有可能导致国内市场出现不稳定状况。(完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 白云)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。