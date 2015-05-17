新西兰金融：政府宣布征收房屋投资资本利得税，旨在抑制房价升势

“如果购买投资房产后，不满两年便获利出清，那么对此项利得征税也并非不合理。”

新规(不涉及主要居所)将从10月1日起生效，与新西兰央行提高奥克兰房地产投资者购房首付比例的开始日期一致。

新西兰财长英格利希称，政府还将考虑从2016年中期开始，对非当地居民出售住宅房产征收预扣税。

奥克兰住房市场过热，一直是让新西兰政府头疼的问题，当地房价在4月触及纪录高位，仅仅10年间已涨了三倍，主要因移民的增加导致当地面临长期的住房供应短缺。