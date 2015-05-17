澳洲央行：在降息问题上将谨慎行事--副总裁洛威

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
洛威周一指出，全球低利率环境令维持澳元在高位，若澳元进一步贬值，将有利经济恢复平衡。
洛威称，全球储蓄平均回报率看来将在较长时间内维持在异常低位，这使基金管理者和未来的退休人员面临挑战。
澳洲的非矿业投资几乎没有像央行预期的那样迅速或强劲地加快，这是一个原因。
“非矿业投资提高对于整体经济加快增长仍是一个至关重要的因素，”他说。“目前许多前提条件虽已具备，但距离投资持续提高似乎仍有一段距离。”(完) (编译 徐文焰/李婷仪/李爽 审校 郑茵/许娜)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。