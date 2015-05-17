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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 07:51 BJT

澳洲央行：在降息问题上将谨慎行事--副总裁洛威

洛威周一指出，全球低利率环境令维持澳元在高位，若澳元进一步贬值，将有利经济恢复平衡。

洛威称，全球储蓄平均回报率看来将在较长时间内维持在异常低位，这使基金管理者和未来的退休人员面临挑战。

澳洲的非矿业投资几乎没有像央行预期的那样迅速或强劲地加快，这是一个原因。

“非矿业投资提高对于整体经济加快增长仍是一个至关重要的因素，”他说。“目前许多前提条件虽已具备，但距离投资持续提高似乎仍有一段距离。”(完) (编译 徐文焰/李婷仪/李爽 审校 郑茵/许娜)

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