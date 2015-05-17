《中国报摘》--中国证券报5月18日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国国务院印发推进国际产能和装备制造合作的指导意见，以钢铁、有色、建材、铁路等12个行业作为重点行业。
* 其他:
--国家发改委工作会议提出，今年将研究出台深化投融资体制改革的决定，将出台电力体制改革配套文件，研究提出石油天然气等改革方案。
--上海医药 公告称，联手京东 发力医药电商，共同打造处方药的线上销售平台。
--绿地集团子公司增持润东汽车 股份至三成，实现对后者的控股，绿地大消费产业重要核心板块的汽车产业拥有了香港上市平台。
--中钢国际 称，其全资子公司中钢设备公司获得俄罗斯一电解锰项目总承包合同，合同总额达46.2亿元人民币，项目包括矿山、选矿厂、电解锰厂等及配套设施。
--城市公立医院改革试点意见出台，到2017年城市公立医院综合改革试点全面推开，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗机构总就诊人次的比重明显降低。
--国家信息中心预测部报告指出，建立住房储蓄制度、建立国家住房银行已成为中国住房融资体系完善的方向。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。