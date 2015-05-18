《全球汇市》美元兑欧元守在三个月低位附近，因美经济数据欠佳

欧元兑美元 在亚洲盘初报1.1445，日内接近持平，和周五高位1.1468相去不远。
美元兑日圆 小升约0.1%至119.34，处于上个月以来交投区间的中段。
日本央行将召开会议并于周五宣布最新的货币政策声明，外界普遍预期将维持当前的货币扩张脚步。
日本央行总裁黑田东彦上周表示，未见进一步货币宽松政策的迫切需求，因整体通胀趋势正在稳定改善。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1437 1.1451 -0.12 -5.46 1.2097
美元/日圆 119.39 119.27 +0.10 -0.24 119.68
欧元/日圆 136.55 136.58 -0.02 -5.68 144.78
美元/瑞郎 0.9158 0.9157 +0.01 -7.88 0.9941
英镑/美元 1.5728 1.5721 +0.04 +1.00 1.5573
美元/加元 1.2018 1.2010 +0.07 +3.44 1.1618
澳元/美元 0.8024 0.8029 -0.06 -1.76 0.8168
新西兰元/美元 0.7447 0.7472 -0.33 -4.49 0.7797
澳元/日圆 95.810 95.760 +0.05 -1.98 97.750
新西兰元/日圆 88.910 89.120 -0.24 -4.72 93.310
英镑/日圆 187.78 187.50 +0.15 +0.75 186.38
澳元/新西兰元 1.0772 1.0738 +0.32 +2.89 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/刘秀红/李婷仪/戴素萍 审校 龚芳/许娜/王丽鑫)