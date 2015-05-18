《财经洞察》中国叫停税收优惠专项清理，意在稳增长但遭市场质疑

作者 沈燕

路透北京5月18日 - 中国财政部上周发布“国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知”，看似一则并不起眼的公告，实际上是叫停了去年底出台的要求各地落实税收优惠专项清理的政策，而两项政策发布的时间间隔仅仅半年左右。

相较去年底要清理税收优惠时言之凿凿，理由充分、任务明确的通知要求，此次暂停搁置的通知则显得轻描淡写。

原本要清理税收洼地，营造公平税收环境的政策缘何突然变脸？在中国经济下行压力仍大，政府正努力扩大投资，并想方设法吸引民间资本介入的大背景下，此次变脸是否另有隐情？

“经济不好，迫于压力，原本要清理的税收优惠也只能暂停了。”一位不愿具名的财税官员称，虽然没有说得那么直白，但这个意思已经很明确了。

此外，要稳增长必须扩投资，要吸引民间资本和社会资本介入成为投资主力，各地能提供多少税收优惠也是招商引资的重要筹码。这也让清理地方税收优惠政策面临阻力。

去年12月9日，国务院公布关于清理规范税收等优惠政策的通知（也称62号文），提出除相关法律法规规定的税政管理权限外，各地区一律不得自行制定税收优惠政策。

通知明确，未经国务院批准，各部门起草其他法律、法规、规章、发展规划和区域政策都不得规定具体税收优惠政策。各地区、各有关部门开展本地区、本部门的税收优惠政策专项清理，将清理结果在2015年3月底前上报财政部。

通知还要求地方各级财政部门要深刻领会清理规范税收等优惠政策的重要性，清醒认识违法违规制定税收等优惠政策的危害，将清理规范税收等优惠政策作为当前和今后一个阶段的重点工作。

欲浏览该项政策全文，请点选财政部官网(here)

但这项“今后一个阶段的重点工作”实施仅半年，上周财政部再度就62号文相关事项发布五条通知，其中明确提到62号文规定的专项清理工作，待今后另行部署后再进行；而国家统一制定的税收等优惠政策，要逐项落实到位。

该份通知称，各地区、各部门已经出台的优惠政策，有规定期限的，按规定期限执行；没有规定期限又确需调整的，由地方政府和相关部门按照把握节奏、确保稳妥的原则设立过渡期，在过渡期内继续执行。

欲浏览该项通知全文，请点选财政部官网(here)

**虎头蛇尾的税收优惠清理**

据统计，2010年和2011年中国全国因减免税减少财政收入1.63万亿元人民币和1.51万亿元，两年间财政收入减少超3万亿，区域性税收优惠是重要原因。 财政部部长楼继伟此前也多次表示，当前中国税收优惠政策尤其是区域优惠政策过多过滥。一些地方政府和财税部门执法不严，通过税收返还等方式变相减免税，制造“税收洼地”，严重影响了国家税制规范和市场公平竞争，必须下大力气清理整顿。

基于此种背景，去年底财政部出台的落实62号文对清理税收洼地作出了明确的工作安排。然在仅隔半年后政策突然变脸，无疑让政策的连续性和严肃性受到质疑。

“清理税收优惠的本意是为了创造更公平的竞争环境，本来是朝着正确的改革方向迈进，但现在突然叫停，这对那些守法合规的企业就是一种不公平。”一位不具名的税收专家称，这变相给了各地更多自由税收优惠裁量权，也为以后的税收优惠清理埋下隐患。

他指出，对比前后的政策通知不难发现，要求清理税收优惠时政策措辞和要求都很严厉，任务布置得也很具体；但在叫停时又显得很模糊，地方可以设立过渡期。

“制订政策像儿戏，前后变化比小孩子翻脸速度还快。”该位税收专家尖锐地批评。

无独有偶，鉴于经济下行压力加大，此前一位接近财税部门的官员就曾对路透表示，中国原定下半年全面推行的“营改增”改革或延至四季度。