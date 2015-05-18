《新兴市场重要经济事件预告》--5月18日-5月25日

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5月18日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)财政事务主管Vitor Gaspar在布鲁金斯学会研讨会，发布全球能源补贴新研究结果，题为“全球能源补贴规模究竟有多大？”(1330)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至5月19日)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在南非外国记者协会上讲话(0600)。
5月19日(二)
纽约--印度央行总裁拉詹在纽约经济俱乐部一次午餐会上发表演说。
北京--国际货币基金组织(IMF)亚太部副主管Markus Rodlauer在中国2015年债券资本市场峰会上发表讲话。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计没有利率宣布)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。
雅加达--印尼央行理事会会议。
5月20日(三)
安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。
5月21日(四)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦等人。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。
5月22日(五)
暂无重要经济事件。
5月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
阿比让--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 戴素萍)