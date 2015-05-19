台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数104.07，低于韩元115.34--BIS

路透台北5月19日 - 国际清算银行(BIS)公布数据显示，2015年4月台币实质有效汇率(REER)指数为104.07，低于韩元的实质有效汇率115.34。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(bit.ly/1Lfhw9U)
2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。
以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2015/04 104.07 115.34
2015/03 103.13r 113.45r
2015/02 101.98 113.48r
2015/01 101.06r 114.60r
2014年
2014/12 101.96 110.55
2014/11 102.90 109.19
2014/10 102.52 110.93
2014/09 102.50 112.94
2014/08 101.84r 112.93
2014/07 101.11 112.64
2014/06 101.23r 112.90
2014/05 100.15r 112.15r
2014/04 100.15r 110.47r
2014/03 99.30 107.88
2014/02 99.45 107.68
2014/01 100.98 108.35
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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