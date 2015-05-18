香港个股：绿地增持润东汽车股权至三成，旗下汽车产业拥有上市平台

路透上海5月18日 - 中国最大房地产企业--绿地集团境外全资子公司认购润东汽车 新增发股份，认购完成后绿地将拥有润东汽车三成股权，成为控股股东，绿地旗下汽车产业将拥有香港上市平台。

绿地集团拟借壳上市的金丰投资 及润东汽车周日晚间均发布公告称，绿地集团境外全资附属公司拟认购润东汽车配发及发行的普通股及优先股，总共5亿3,627.07万股股份，认购价为每股2.89港元，总认购价为15.5亿港元。

认购完成后，绿地将成为润东汽车相对控股股东，后者拟采用中国绿地润东汽车集团有限公司为其新的中文名称。润东汽车通过此次发行股份所得款项的约60%将用作未来对其他汽车经销商的收购、物色与新业务有关的新项目并提供运营资金。

绿地集团新闻稿称，其将通过多种方式支持润东汽车发展成为中国领先的汽车经销商，借助绿地集团的资金及其他综合资源支持，润东汽车将拓展创新业务，提升现有业务。绿地将为润东汽车介绍上下游策略性伙伴；提供或促成低成本融资安排、担保、贷款、信贷额或其他融资措施以增加润东汽车信贷，扩大润东汽车融资渠道。

绿地集团旗下与润东汽车产生运营协同效应的相关业务将与润东汽车共同制定营运策略，提高协同效应。比如，润东汽车将在绿地集团支持下进一步拓展新能源汽车、电动汽车及混合动力汽车市场，推动汽车融资服务及汽车租赁金融服务业务，进军互联网汽车销售市场等。绿地集团将充分发挥在大金融、互联网等领域的优势，结合汽车产业特点和润东汽车优势，借助大金融、互联网等平台推动润东汽车整体业务创新转型升级。

绿地集团借壳上市计划已获证监会并购重组委有条件批准。同时绿地集团的资本运作近期亦在加紧进行，除此前借壳的绿地香港 外，上周绿地集团子公司宣布增持园林景观设计建设综合服务商博大绿泽 的股份，做大其房地产关联业务。

绿地集团已确立在房地产主业外，建立大基建、大消费和大金融三大重点拓展领域，汽车产业是其大消费产业的核心产业板块。