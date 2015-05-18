《交易视点》中国转债进入休养生息，待一级市场缓解无米之炊--中金

路透上海5月18日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，目前继续坚持持有宝钢EB、歌尔、电气、洛钼、吉视等存量个券。短期判断股市震荡休整，因此建议不追涨甚至可以考虑逢高锁定部分兑现；另一方面，中期对股市延续牛市仍乐观，遇明显调整可以考虑增持。

报告认为，未来两周，投资者应重点关注澳洋顺昌、天士力EB的发行情况。按照以往经验，转债发行一般会避开打新高峰期，因为下周可能性看似略大。与此同时，在打新空档期，打新资金对转债申购的关注度也将大增，加上转债二级市场求券若渴，两只转债中签率很可能低到会令市场失望。

投资者埋伏正股如何？以往经验来看，转债发行存在优先配售利好，也增加对正股的关注度，往往构成利好。但是，在当前股价下，理性的发行人不会愿意看到股价的继续上冲，否则转股价订的过高会影响未来顺利转股的难度。因此，目前追涨待发行转债正股不是好选项，但如果出现明显调整，将是介入时机。

此外，我们坚持此前判断，格力转债将于6月25日进入赎回期，真正触发赎回还需要2个多月的时间，目前的平价溢价率仍高达34%，结合我们对股市的看法，加上降息利好已经兑现，投资者已经很难获得超额回报，转债对正股透支明显，重申配置价值大减，建议投资者在降息利好兑现后逐步减持。

民生转债的赎回还需要经过银监会审批，时间跨度将稍长，投资者仍有操作空间。我们维持之前的看法，市场的风口不在大盘股且行长人选迟迟没有确定，正股预计仍将横盘整理一段时间。不过，在130元以下价位下，具有持股能力投资者建议转为关注低吸机会。

我们此前低估了通鼎转债的涨幅，仅建议留少量仓位博弈高送转实施，在高送转实施自己，建议投资者锁定获利时机。

**市场回顾**

上周，央行宣布降息，加上打新资金回流，推动此前调整的股指在周初反弹，市场情绪得到一定程度上的修复，两市成交量也再度回到1.5万亿量级。但市场在后半周开始又再度回到震荡调整的状态，最终上证综指在当周累计上涨2.44%。

创业板虽然波动加大，但当周还是出现5.78%的更高涨幅。行业板块上看，轻工、纺织、传媒、农林牧渔及国防军工涨幅居前，TMT虽有波折但仍显强势，而全周来看仅金融板块整体出现下跌。

转债正股分化不小，平价指数涨幅与股指近似，转债估值在当周明显回升，几只权重较大的转债表现均不逊于正股，转债指数当周上涨4.18%。

当周个券机会仍然不少，通鼎全周上涨幅度高达64%。受益于核电及设备出口题材的电气转债正股涨20%，转债涨幅高达19.48%。其余四只次新券也有不俗的表现，涨幅均在5%-6.5%之间，其中宝钢EB估值提升明显。而民生当周正股低迷，下跌4%，转债小跌1.62%。

**转债“神券”炼成记**

通鼎转债在上周四一定上冲到569元，正股连续出现13个涨停板。

1、背后的原因是什么？收购股权+改名+补涨+高送转。4月28日，通鼎转债的正股通鼎互联发布重组方案，拟以不低于18.17元/股非公开发行不超过4,430万股，募资不超过8.05亿元，其中2.46亿元用于收购瑞翼信息41%股权，3.18亿元用于收购通鼎宽带95.86%股权，其余部分用于补充流动资金，公司通过此举加速布局移动互联网产业，正股得以被当作互联网概念股被爆炒。此外，公司正式改名为“通鼎互联”，且推出10转20派1元大手笔业绩分配。

2、通鼎转债创下的多项纪录：转债价格冲高到569，远超当年曾一度放弃赎回的锡业转债；单日涨幅达到128元，单日振幅、单周涨幅均创出历史记录；转债上周五单日成交金额超过转债存量面值的2.5倍（换手率64%）；该转债周四成为两市第一高价证券。

3、谁在参与？由于正股存在涨停板限制，我们估计有很多股票投资者通过买入转债间接博弈正股上涨空间，传统转债投资者预计已经不多。

4、这是套利吗？显然不是。其中，第7-9个涨停板曾短暂开板并换手导致投资者坚信股价将进一步冲高，转债估值随之拉升。但周四该转债曾一度透支了接近50%的正股继续上涨预期。周五正股经过震荡后再次出现涨停，但转债出现了27%的跌幅。

5、转债为何没有熔断？需要提醒投资者的是，熔断机制仅适合上交所转债，深交所转债品种无熔断的规定，详见2013年底上交所颁布的《证券异常交易实时监控指引》。

6、正股的涨幅说明了什么？牛市氛围下，市场的逻辑已经变成了市值逻辑，本质上的确是股票投资者在承担风险投资的功能，并给予了非常乐观的预期。我们此前低估了正股涨幅（我们曾判断4-6个涨停板），但对当前估值水平，我们认为透支了过多的预期。

7、转债怎么办？我们怀疑多数转债投资者已经撤出该转债，鉴于业绩分配的即将实施，且转债触发赎回条款仅是时间问题，而且一旦正股调整，转债流动性将大为萎缩并只能通过转股套现，仍建议逢高派现。

**股市研判**

短期稍逆风，也不顺水，继续震荡休整反而有利于中长期行情的演进，遇明显调整增持。

无需赘述，我们看到4月份经济数据仍然较差。中国经济已经陷入一个新的“怪圈”，人民币有效汇率持续升值已经成为一个值得关注的症结。

在一带一路、人民币国家化、争取加入SDR等约束下，人民币实际汇率始终坚挺，这导致实体和消费需求外溢，经济复苏会受到抑制，加上财政政策乏力，国内货币政策将备受放松压力。

但货币政策放松难以解决实业需求的问题，加上实体回报较低，导致资金脱实向虚，刺激虚拟经济繁荣。这一推断开始得到验证，上周7天回购利率已经破2%，票据等利率急转直下，显示出资金的宽松。预计宽松货币政策仍会向股市等外溢，因此我们对股市调整空间并不悲观，中长期仍正面，中长期仍正面。

不过，短期来看，股市“稍逆风，也不顺水”。监管层与主流传媒仍在提示创业板风险，并对多家公司进行重拳调查。IPO提速并出现大盘股上会均显示出监管层对股指过快上涨的微妙态度。

不过，由于创业板供求关系仍没有逆转，反而是主板承担了更大的调控压力。此外，本周将迎来新一批的IPO打新（集中在本周二）。鉴于股市仍震荡，投资者打新热情将高涨，从而对二级市场产生一定的分流作用。

简言之，我们坚持短期继续震荡休整判断，但中长期牛市的逻辑仍没有颠覆，遇明显调整关注增持机会。可能的风险点仍在于“杠杆”牛的助涨助跌作用。

板块方面，重申涨指数面临政策风险，加上海外和国内长线资金有所撤出仍对大盘股带来小幅压力。而创业板等小盘股面临个股和基金赎回风险。市场情绪仍在、资金仍在进场的环境下，主题性板块仍有可为，补涨板块、次新股等也将是市场主流关注点。

**热点个券**

电气转债：核电等题材继续发酵，该转债即将成为第一大转债，仍有配置价值。

洛钼转债：并购扩张预期升温，金属价格反弹可博弈，进入转股期前仍可持有。

民生转债：信贷资产证券化规模追加5,000亿，转债赎回仍待审批，有持股能力投资者可开始关注逢低增持机会。

吉视进入赎回倒计时，民生赎回仍待批准，齐翔、东华即将停止交易。(完)