港报社评：行政立法恶斗，市民最难捱--经济日报5月18日

财爷曾俊华昨指泛民在立会拉布，想起旧歌「努力兴建，尽情破坏，彼此也在捱」。市民见行政立法恶斗，更甚者是双方都无改善之心，恶性循环地拖累香港，捱得最苦的实是市民。

不论执政在野 俱无心求协妥

财政司司长曾俊华昨在网志表示，拉布令《拨款条例草案》未能在本月中通过，决定暂缓向医管局等发放6月资助金，以腾出54亿元现金维持其他公共服务。他并指黄毓民议员说议员的责任是破坏，令他想起电视剧主题曲歌词「努力兴建，尽情破坏，彼此也在捱」，希望议员不要再拉布。

黄毓民有关言论实令不少市民尤其中产反感，因市民授权议员监督政府施政，而非破坏。虽在现行政治制度下，泛民只能当在野派，没可能主导或执政，但市民希望泛民议员是建设性的在野派，而非死硬的反对派。

惟事与愿违，纵使今次泛民拉布，有港府硬要绕过立法会的口实，即港府将25项涉31亿元未经立会财委会批准的拨款申请，直接纳入财政预算案，有违过去30年惯例。但现实是不论港府是否这样做，激进的泛民议员亦要以港府不推全民退休保障为由，坚决拉布，而不理全民退保不但不可持续，更远远未是市民共识。

加上部分激进泛民议员过去多次滥用拉布机制，显然无意与港府求同存异、作出妥协。

表现差互不让 香港百事蹉跎

至于港府方面，虽说要在立会通过一些拨款议案难度极高，甚或不可能任务，但不论是直接将拨款申请纳入财政预算案，抑或港府刚宣布两度遭立会工务小组否决的莲塘/香园围口岸的2项工程拨款，直接向建制派占多数的财委会提交，都有多说无谓、只要够票的硬推姿态。

此在泛民眼中，或重视规章制度惯例的市民眼中，无疑反映港府面对现行掣肘下，已没有意愿努力寻求泛民议员的妥协。本来，港府此举不是不能取得市民谅解，惟港府近年表现惹人诟病，如谘询不足、政策制定粗疏、执行无力等，最近高铁严重超支且进度严重落后，就是一例，在在令不少市民担忧，如此表现仍硬绕过立法会此法定民意监察机构，未必是好事。

港府与立会的表现都不符民望，双方陷入恶斗纠缠，令本港经济、社会、民生事务都多见争执和蹉跎，难见前进，更因行政立法都没有寻求妥协的意愿，恶斗未见改善的曙光，最大的输家无疑是香港和港人。若说港府与议员都在捱，其实捱得最辛苦的，是只能无奈乾着急的普罗市民。

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