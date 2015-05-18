港报社评：不要让政治驳火流弹祸及无辜--信报5月18日

无辜者受到不必要的飞来横祸，确能引起普遍的同情。香港最近就有一位三十岁智障男子被警方怀疑涉及一宗误杀案，拘捕五十小时后才因不在场证据而得还清白，此事受到广泛关注，本报社评亦据理谴谪。警方在沉重的舆论压力之下，终于落实新「一哥」卢伟聪的「不赖猫论」，向当事者表示抱歉，不过其家属仍然决定向监警会投诉，以免弱势社群日后同样遭受类似不合理待遇。既然如此，民生基建项目如果无辜受波及，在政治驳火的混乱情况下误中流弹，又该当作何感想？

财经事务及库务局去信立法会秘书处，要求财委会主席张宇人批准在五月二十二日加开两节会议，审议莲塘/香园围口岸的两项工程拨款，包括把口岸的工地平整及基础建设工程的核准预算费用，由原定的一百六十二亿多元增至二百四十九亿多元，以及把口岸建筑和相关设施建造工程提升为甲级项目，预算工程费八十八亿多元。

此举的含意是绕过已经两次否决拨款的工务小组，直接递交财委会审议。按照财库局局长陈家强的讲法，工程标书将于今年七月及八月到期，必须尽快寻求拨款，否则重新招标的工程造价势必上升，粗略估计每延一个月，工程费用增加七千万元。陈家强又指出，工务小组否决拨款，不代表政府不可以递交财委会讨论，做法符合立法会议事程序。当然他没有提及目前工务小组主导权掌握在泛民手中的现实与因由；事缘去年立法会复会前，二十多名泛民议员在人事编制及工务小组委员会报名限期届满前，突然全数申请加入，令泛民在这两个财委会辖下委员会中的人数压倒建制派，变相令政府申请拨款审批每每陷于被动。

对于绕过工务小组直接递交财委会审议的做法，身兼泛民饭盒会召集人的工务小组主席梁家杰批评，政府硬闯财委会是完全不尊重立法会制度，严重影响行政立法关系，有「大石砸死蟹」之嫌，声言泛民不会让政府轻易过关，不排除拉布阻挠。

行政立法关系恶劣无疑是事实，政府硬闯的做法难免惹来非议，然而我们不禁要问，如果议员认为自己不受尊重而不分青红皂白，对任何拨款皆刻意阻挠，难道不是流于意气用事吗？议事堂若然不是议事论事，反而是因人废言，受害的将会是无辜的市民，包括被卷进政治化争拗的建造业商家和工人，即是潮语所说的「躺着也中枪」。

财政司司长曾俊华昨日发表网志，有感而发地指出，《拨款条例草案》受到拉布影响，议员共提出六百一十八项修正案，辩论至今已四个星期，草案未能在本月中通过，所以决定暂缓向医管局、立法会行政管理委员会和教资会资助的高等教育院校发放六月份资助金，他们要动用储备应付开支，腾出来的五十四亿元协助维持其他公共服务运作。

曾俊华又提到议员黄毓民上星期发言之时表示，官员责任是解决问题，议员责任是破坏，令他想起八十年代一出电视剧主题曲的歌词「努力兴建，尽情破坏，彼此也在捱」，他声明虽无意运用语言霸权的「二元对立」把政府和议员比喻为歌词里的凡人和魔鬼，但希望议员善用时间，不要拉布，否则只会「彼此也在捱」。

香港现时趋向两极化的的社会撕裂，源于政治立场的南辕北辙，泛民阵营与建制派分歧得难以取得共识，这固然让人感到百般无奈，不断的内耗消磨了宝贵的光阴；更加惆怅的是如今连带与政治无关的民生事务，亦遭到池鱼之殃，彷佛在双方驳火的交战状态之下，捱上没长眼睛的流弹。

就以莲塘/香园围口岸为例，既然工程已经展开，拨款不通过将无法延续，难道要因为立法会议员意气之争，最终被拖到烂尾？因此我们呼吁，凯撒的归凯撒，天主的归天主，政治的归政治，议事论事勿过度只分敌我，为破坏而破坏，更不要让政治驳火流弹祸及无辜 。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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